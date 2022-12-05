شكرا لقرائتكم خبر عن تيشيرت الأولمبياد وكرة الكابيتانو وكوبرى فريال.. شواهد على اهتمام الرئيس بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقف التاريخ طويلاً أمام حجم الإنجازات التي تحققت في الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في المجال الرياضي يُعد إعجازا سيظل حاضرا في أذهان الجميع، من بنية تحتية ومنشآت رياضية، بخلاف البطولات التي تتم استضافتها تحت رعاية رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم وتقدير الرياضيين ورعايتهم، مما يمثل حافزا إضافيا لهم لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.

فلا يفوت الرئيس السيسى مناسبة رياضية يحقق فيها اللاعبون المصريون إنجازا إلا وكان أول المستقبلين لهم، فضلا عن منحهم أوسمة الجمهورية، والاستماع لهم ولمطالبهم، وتحقيق وتلبية ما يتمنون ويحلمون به، حيث سبق أن استقبل منتخب كرة القدم، بعد وصافة أفريقيا، والمنتخب الأولمبى بعد فوزه بالبطولة الأفريقية وتأهله للأولمبياد، وعقب العودة من طوكيو، وأبطال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وأبطال البحر المتوسط وغيرهم من الأبطال ممن حققوا بطولات وألقاب عالمية وأفريقية.

وهناك شواهد غير ذلك تثبت اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة والرياضيين، وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لديهم، وهو ما ظهر من خلال ما شهدته الأيام الماضية:



الكرة بتوقيع الرئيس



التوقيع على الكرة



الرئءيس يوقع على الكرة

كرة الكابيتانو

حرص الرئيس السيسى خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة نادى شربين الرياضى ومشروع كابيتانو مصر، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادى.

وخلال الزيارة وقّع الرئيس السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها".

وكتب الرئيس السيسى على الكرة: "بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وأنت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

كوبرى فريال أشرف

أطلق الرئيس السيسى اسم فريال أشرف بطلة الكاراتيه على أحد محاور التجمع الخامس، بمحور طه حسين، كما تم منحها رحلة حج رفقة أسرتها كمكافأة عن الذهبية أيضا، تقديرا لما حققته في أولمبياد طوكيو، حيث توجت بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعبة تتوج بالميدالية الذهبية في تاريخ الدورات الأولمبية.



تيشرت هانى عبد الهادى

تيشيرت الأولمبياد

شهد تكريم واستقبال الرئيس السيسى لأبطال البارالمبياد، طلب اللاعب هانى عبد الهادى، بطل رفع الأثقال البارالمبى، من الرئيس السيسى التوقيع له على التيشيرت الخاص به، حيث إنه بعد التقاط الصور التذكارية قال الرئيس: "حد عاوز حاجة أو ليه طلب، فقلت له أنى أرغب فى توقيعه على التى شيرت، فما كان من الرئيس إلا أن قال أنا هاجى لك، وبالفعل جاء إليّ، ووقّع على التيشيرت".