شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أيمن أشرف لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، الاثنين، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى التدريبات ‏الجماعية.‏

وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التى أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن ‏حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك فى التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، بعد خضوعه لفحص ‏طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.‏

وإجمالا.. شارك أيمن أشرف فى 215 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 16934دقيقة لعب، سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى وتلقى 49 كارت أصفر بجانب 3 بطاقات حمراء ، وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

في سياق آخر، يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه راحة أمس من التدريبات قبل مواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة ، وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش ٢-١ في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ورفع الأهلي رصيده إلى ‏‏12 نقطة من الفوز في أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.