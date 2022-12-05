شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على جدول مباريات اليوم بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب عاشقي كرة القدم لإستئناف الأدوار الإقصائية بمباريات دور ال16، والتي تحمل بعض المباريات القوية، خاصة أن جميع المباريات الحالية تشهد مفاجأت وإثارة كبيرة،فهل ستستمر مفاجأت البطولة فى الأدوار الإقصائية؟،هذا ما ستجيب عنه المباريات القادمة،والتي نبدأها كالتالي:



اليابان يسعي لمواصلة المفاجأت أمام كرواتيا!

يدخل منتخب اليابان فى تحدي صعب اليوم، حينما يواجه نظيره المنتخب الكرواتي، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يأمل المنتخب الياباني فى إستكمال مفاجأته بالبطولة، بعدما تمكن من إقصاء الماكينات الألمانية من البطولة، بجانب تغلبه على إسبانيا وألمانيا أبطال مونديال 2010و2014.

فى حين يسعي المنتخب الكرواتي السير على خطي المنتخب الهولندي فى الفوز على أمريكا وتجنب المفاجئات، خاصة أن الأدوار الإقصائية لا تحمل أي تعثرات أو سقطات، الأمر الذي قد يكلف كرواتيا توديع المونديال مبكرًا.



البرازيل تخشي من مفاجأت كوريا الجنوبية

يلاقي منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية العنيد فى تحدي صعب الليلة، فى دور ال16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يخشي المنتخب البرازيلي من مواصلة مفاجأت المونديال أمام المنتخب الكوري الجنوبي، خاصة بعد تقديمه لعروض قوية فى دور المجموعات.

فى حين يسعي منتخب كوريا الجنوبية لتحقيق المفاجأة والفوز على منتخب البرازيل، والسير على خطي مونديال روسيا الماضي، والذي قام فيه سون ورفاقه بإقصاء الماكينات الألمانية من البطولة وصناعة الحدث.



جدول مواعيد مباريات اليوم

*اليابانوكرواتيا الساعة 17:00مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.

*البرازيل وكوريا الجنوبية الساعة 21:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.