الامارات | وجبة غذائية واحدة في جميع المباريات سر تألق حارس مرمى "الأسود الثلاثة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن حارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد يعتمد على وجبة غذائية واحدة ثابتة يتناولها قبل جميع المباريات التي يلعبها سواء مع "الأسود الثلاثة" أو فريقه إيفرتون الإنجليزي.



أوضحت صحيفة ميرور أن حارس المرمى الدولي لا يحبذ تغيير نوعية الوجبة الغذائية التي يتناولها قبل خوض المباريات.



وأشارت إلى أن وجبته المفضلة هي الباستا مع الدجاج، مبينة أن والدة بيكفورد اعتادت على إعداد هذه الوجبة له قبل أي مباراة يلعبها.



وتحدث حارس مرمى إنجلترا عن هذه الوجبة، وقال: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".