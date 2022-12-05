الامارات | نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر عقب اقتحام لصوص لمنزله في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن منتخب إنجلترا تلقى صدمة قوية قبل خوض مباراته أمام السنغال الأحد في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، بعدما غادر أحد نجومه المعسكر بسبب اقتحام لصوص لمنزله في العاصمة البريطانية لندن.



وأوضحت صحيفة "تيليغراف" أن رحيم ستيرلينغ غادر العاصمة القطرية الدوحة فور تلقيه نبأ اقتحام منزله في لندن، لافتة إلى أن الجهاز الفني وافق على الفور للاعب تشيلسي بالسفر إلى إنجلترا للاطمئنان على أسرته ومنزله.



وأشارت إلى أنه رغم المخاوف الأولية بشأن إمكانية عودة ستيرلينغ لاستكمال البطولة مع "الأسود الثلاثة" ولكن أكدت على أن ستيرلينغ قد يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق المقبل في ربع النهائي أمام حامل اللقب فرنسا.