شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد إبراهيما نداى من حسابات الزمالك أمام الطلائع وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق من حسابات مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز المقبلة.

ويواصل إبراهيما نداى برنامجه التأهيلى تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها فى العضلة الخلفية.

وكشف مصدر مطلع أن نداى سيواصل البرنامج التأهيلى ولن يكون جاهزًا للمشاركة فى مباراتى الزمالك أمام طلائع الجيش وبيراميدز، على أن يتم تحديد موقفه بعد ذلك.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.