شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه راحة أمس من التدريبات قبل مواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش 1/2 فى المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ب‏استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ورفع الأهلي رصيده إلى ‏‏12 نقطة من الفوز في أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.