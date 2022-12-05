شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يحمى عرين طلائع الجيش أمام الزمالك بعد إصابة عمر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، على الدفع بعماد السيد حارس مرمى الفريق فى التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الزمالك المقبلة. وتأكد غياب عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة في مباراة الأهلى الأخيرة.

وغادر عمر رضوان مباراة الأهلى التى خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، وأشرك محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش عماد السيد بديلا لعمر رضوان فى الدقيقة 65، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي فى ذات الدقيقة 65 من ضربة جزاء حصل عليها البرازيلي برونو سافيو لتصبح النتيجة (2-1)، لصالح الفريق الأحمر.

كان طلائع الجيش قد تقدم عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25 وتعادل أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 للأهلي.

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ووجه محمد يوسف، تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، مؤكداً أن الفريق الأبيض سقط فى فخ التعادل مباراتين على التوالى أمام إنبى 1-1 والمصرى البورسعيدى 2-2 ما يدفع لاعبيه للانتفاضة فى مباراة الأربعاء المقبل، مشدداً على ضرورة التركيز والابتعاد عن الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة مباراة الأهلى رغم التقدم بهدف .

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.