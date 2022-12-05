شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعات الثلاث فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأربعاء المقبل مباريات الجولة التاسعة في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة في الأسبوع الماضي.
ترتيب المجموعة الأولى:
1- بترول أسيوط 17 نقطة.
2 - الجونة 17 نقطة.
3 - لافيينا 17 نقطة.
4 - مصر المقاصة 15 نقطة.
5 - النصر للتعدين 13 نقطة.
6 - شُبان قنا 8 نقاط.
7 - كيما أسوان 8 نقاط.
8 - الفيوم 8 نقاط.
9 - أسمنت أسيوط 7 نقاط.
10 - مركز شباب الطامية 7 نقاط.
11 - ملوي 6 نقاط.
12 - الألومنيوم 5 نقاط.
13 - ديروط برصيد 5 نقاط.
14 - تليفونات بني سويف برصيد 5 نقاط.
15- المنيا برصيد 3 نقاط.
16 - المدينة المنورة نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية عقب الجولة 8:
1- القناة برصيد 22 نقطة
2-المصرية للاتصالات برصيد 18 نقطة.
3- الترسانة برصيد 15 نقطة.
4- وادي دجلة برصيد 15 نقطة.
5- زد إف سي برصيد 15 نقطة.
6- السكة الحديد برصيد 13 نقطة.
7- منتخب السويس برصيد 13 نقطة.
8- العبور برصيد 13 نقطة.
9- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط.
10- إيسترن كومباني برصيد 9 نقاط.
11- بورتو السويس برصيد 7 نقاط.
12- بتروجيت برصيد 5 نقاط.
13- الإعلاميين برصيد 5 نقاط.
14- النصر برصيد 5 نقاط.
15- كهرباء الإسماعيلية برصيد 4 نقاط.
16- مستقبل برصيد 2 نقاط.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثامنة:
1 - دكرنس 16 نقطة
2 - المنصورة 14 نقطة
3 - كفر الشيخ 13 نقطة
4 - بلدية المحلة 12 نقطة
5 - نبروه 12 نقطة
6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة
7 - بروكس ورك 11 نقطة
8 - سبورتنج 11 نقطة
9 - المجد السكندري 11 نقاط
10 - طنطا 10 نقاط
11 - الأوليمبي 9 نقاط
12 - جمهورية شبين 9 نقاط
13 - الحمام 9 نقاط
14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط
15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط
16 - بايونيرز 3 نقاط