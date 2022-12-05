شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعات الثلاث فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأربعاء المقبل مباريات الجولة التاسعة في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة في الأسبوع الماضي. ترتيب المجموعة الأولى: 1- بترول أسيوط 17 نقطة. 2 - الجونة 17 نقطة. 3 - لافيينا 17 نقطة. 4 - مصر المقاصة 15 نقطة. 5 - النصر للتعدين 13 نقطة. 6 - شُبان قنا 8 نقاط. 7 - كيما أسوان 8 نقاط. 8 - الفيوم 8 نقاط. 9 - أسمنت أسيوط 7 نقاط. 10 - مركز شباب الطامية 7 نقاط. 11 - ملوي 6 نقاط. 12 - الألومنيوم 5 نقاط. 13 - ديروط برصيد 5 نقاط. 14 - تليفونات بني سويف برصيد 5 نقاط. 15- المنيا برصيد 3 نقاط. 16 - المدينة المنورة نقطة. ترتيب المجموعة الثانية عقب الجولة 8: 1- القناة برصيد 22 نقطة 2-المصرية للاتصالات برصيد 18 نقطة. 3- الترسانة برصيد 15 نقطة. 4- وادي دجلة برصيد 15 نقطة. 5- زد إف سي برصيد 15 نقطة. 6- السكة الحديد برصيد 13 نقطة. 7- منتخب السويس برصيد 13 نقطة. 8- العبور برصيد 13 نقطة. 9- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط. 10- إيسترن كومباني برصيد 9 نقاط. 11- بورتو السويس برصيد 7 نقاط. 12- بتروجيت برصيد 5 نقاط. 13- الإعلاميين برصيد 5 نقاط. 14- النصر برصيد 5 نقاط. 15- كهرباء الإسماعيلية برصيد 4 نقاط. 16- مستقبل برصيد 2 نقاط. وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثامنة: 1 - دكرنس 16 نقطة 2 - المنصورة 14 نقطة 3 - كفر الشيخ‏ 13 نقطة 4 - بلدية المحلة 12 نقطة 5 - نبروه‏ 12 نقطة 6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة 7 - بروكس ورك 11 نقطة 8 - سبورتنج 11 نقطة 9 - المجد السكندري 11 نقاط 10 - طنطا‏ 10 نقاط 11 - الأوليمبي 9 نقاط 12 - جمهورية شبين 9 نقاط 13 - الحمام 9 نقاط 14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط 15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط 16 - بايونيرز 3 نقاط