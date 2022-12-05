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تعرف على ترتيب المجموعات الثلاث فى دورى القسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأربعاء المقبل مباريات الجولة التاسعة في دوري القسم الثاني موسم 2022-2023، وأقيمت 7 مباريات ضمن الجولة الثامنة في الأسبوع الماضي.

 

ترتيب المجموعة الأولى:

 

1- بترول أسيوط 17 نقطة.

 

2 - الجونة 17 نقطة.

 

3 - لافيينا 17 نقطة.

 

4 - مصر المقاصة 15 نقطة.

 

5 - النصر للتعدين 13 نقطة.

 

6 - شُبان قنا 8 نقاط.

 

7 - كيما أسوان 8 نقاط.

 

8 - الفيوم 8 نقاط.

 

9 - أسمنت أسيوط 7 نقاط.

 

10 - مركز شباب الطامية  7 نقاط.

 

11 - ملوي 6 نقاط.

 

12 - الألومنيوم  5 نقاط.

 

13 - ديروط برصيد 5 نقاط.

 

14 - تليفونات بني سويف برصيد 5 نقاط.

 

15- المنيا برصيد 3 نقاط.

 

16 - المدينة المنورة نقطة.

 

 

 ترتيب المجموعة الثانية عقب الجولة 8:

 

 

1- القناة برصيد 22 نقطة

2-المصرية للاتصالات برصيد 18 نقطة.

3- الترسانة برصيد 15 نقطة.

4- وادي دجلة برصيد 15 نقطة.

5- زد إف سي برصيد 15 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 13 نقطة.

7- منتخب السويس برصيد 13 نقطة.

8- العبور برصيد 13 نقطة.

9- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط.

10- إيسترن كومباني برصيد 9 نقاط.

11- بورتو السويس برصيد 7 نقاط.

12- بتروجيت برصيد 5 نقاط.

13- الإعلاميين برصيد 5 نقاط.

14- النصر برصيد  5 نقاط.

15- كهرباء الإسماعيلية برصيد 4 نقاط.

16- مستقبل برصيد 2 نقاط.

 

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثامنة:

 

1 - دكرنس 16 نقطة

2 - المنصورة 14 نقطة

3 - كفر الشيخ‏ 13 نقطة

4 - بلدية المحلة 12 نقطة

5 - نبروه‏ 12 نقطة

6 - أبو قير للأسمدة 12 نقطة

7 - بروكس ورك 11 نقطة

8 - سبورتنج 11 نقطة

9 - المجد السكندري 11 نقاط

10 - طنطا‏ 10 نقاط

11 - الأوليمبي 9 نقاط

12 - جمهورية شبين 9 نقاط

13 - الحمام 9 نقاط

14 - الهلال بالضبعة 7 نقاط

15 - المصرى بالسلوم 4 نقاط

16 - بايونيرز 3 نقاط

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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