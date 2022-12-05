شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بالقوة الضاربة للأهلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الاستعانة بالقوة الضاربة للمارد الأحمر فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويدرس كولر ضم التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لقائمة المارد الأحمر في مباراة المحلة بعد عودته من قطر بانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذى ودع المونديال من الدور الأول، وكان المدرب السويسرى يستعين بمحمد أشرف في قيادة الجبهة اليسرى للأهلى في غياب النجم التونسى.

كما يدرس كولر ضم الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم مدافعى الفريق لقائمة الأهلى في مباراة المحلة، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات الماضية مع المارد الأحمر، ما تسبب فى اهتزاز أداء خط دفاع الأهلى بالمواجهات السابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التحضير الجيد لمباراته القادمة ضد غزل المحلة ودراسة الخصم جيدا، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، لاسيما بعد المستويات القوية التى يقدمها تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو، بخلاف أن مبارياته على ملعب غزل المحلة تتسم بالندية والمفاجآت ويسعى للخروج بالفوز الخامس على التوالي من هذه المواجهة الصعبة للحفاظ على صدارة الدوري.