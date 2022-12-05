شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

عمر رضوان يغيب عن الطلائع أمام الزمالك

تأكد غياب عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الضامة فى مباراة الأهلى الأخيرة.

وغادر عمر رضوان مباراة الأهلى التى خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، وأشرك محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش، عماد السيد بديلا لعمر رضوان فى الدقيقة 65، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي فى ذات الدقيقة 65 من ضربة جزاء حصل عليها البرازيلي برونو سافيو لتصبح النتيجة (2-1)، لصالح الفريق الأحمر.

كان طلائع الجيش قد تقدم عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25 وتعادل أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 للأهلي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.