شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الاثنين المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية على ملعب الشرطة بالعباسية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للكرة النسائية.

واتفق الجهاز الفني على إقامة المعسكر التدريبي المفتوح لمدة يوم واحد أسبوعيًا، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبات، خاصة مع استمرار مباريات بطولة الدورى المحلي، لتفادي تعرض اللاعبات للإصابة.

وضم الجهاز الفني 28 لاعبة هن:

"فرح سمير، بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت، شروق السيد وسلوى منصور".