موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليوم الاثنين باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر يستكشف الغزل بحثاً عن الفوز الخامس للأهلى

بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات غزل المحلة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى التحضير الجيد لمباراته القادمة أمام غزل المحلة ودراسة الخصم جيداً، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه، لاسيما بعد المستويات القوية التى يقدمها بخلاف أن مبارياته على ملعب غزل المحلة تتسم بالندية والمفاجآت، ويسعى للخروج فائزاً من هذه المواجهة الصعبة بحثاً عن الفوز الخامس على التوالى فى الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.