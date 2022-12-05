شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الجلسة الأولى لفرج عامر مع مجلسه فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه "فرج عامر"، رئيس نادي سموحة، خلال جلسته الأولى مع مجلس إدارة نادي سموحة الشكر لأعضاء النادي ومجلس الإدارة، مؤكدا التعاون مع الجميع لخدمة النادي.

وناقش "فرج عامر" جميع بنود الجمعية العمومية المنعقدة مع أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك اقتراحات الأعضاء مثل عمل اتفاقية وتوأمة مع نادي قاهري وإنشاء بوابات إلكترونية على بوابات النادي وطرح مشروعات استثمارية بفرع برج العرب، وكذلك إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم بميزانية مالية مستقلة عن النادي، وتأكيد الالتزام بالعقود الحالية للاعبين وتوضيح قواعد تنظيم الألعاب الجماعية.

وحضر الجلسة عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، و رامي فتح الله وأحمد عجلان وأشرف مختار و إيمان جابر و ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي، و محمد رجب المدير المالي للنادي، و فاطمة شتيوي مستشار مجلس الإدارة.

فى سياق مختلف يخوض فريق سموحة، تحت قيادة مديره الفنى طارق العشرى، مباراة ودية أمام فريق الشباب استعدادا لمباراة أسوان فى الدورى المقرر لها الخميس المقبل على استاد الإسكندرية.

وطالب العشرى لاعبي سموحة، بغلق صفحة الفوز على الإسماعيلى وعدم المبالغة فى الفرحة بالفوز بالثلاث نقاط واستغلال الحالة المعنوية الكبيرة فى تحقيق الفوز على أسوان.

وشدد العشري للاعبي سموحة على أن مباراة أسوان بالإسكندرية ستكون صعبة؛ لأن المنافس حقق نتيجة جيدة في الجولة الماضية بالفوز على فاركو ويرغب في مواصلة الانتصارات.

وكان محمد فرج عامر العائد مؤخرا لرئاسة النادي قد حرص على تهنئة لاعبي الفريق بالفوز على الإسماعيلي، وطالبهم بالفوز على أسوان والاستعداد الجيد لهذه المباراة.