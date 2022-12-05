شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: مشكلتى اتحلت وعدت لقيادة المحلة.. ومتحمس لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن أزمة عقده مع الفريق تم حلها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الأجواء داخل النادي أسعدته للاستمرار للغاية.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مشكلتي اتحلت وعدت من جديدة لقيادة غزل المحلة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا أقبل تقاضي راتبي بعملة غير الدولار؛ لأن هذا يتسبب في أزمة لي في إرسال الأموال لبلدي".

وأكد بابا فاسيليو، أنه يشعر بالسعادة داخل الفريق، وأن شعوره رائع من جانب جماهير الفريق وما يصله من تقدير من جانبهم، وقال: "أرفض الحديث عن العروض الأخرى، ووصلتني عروض منذ اكثر من شهر وليس حاليا فقط".

وأضاف: "أتحمس لمواجهة الأهلي، وهم يملكون لاعبين على أفضل مستوى، ولكن دعم الجماهير على ملعبنا سيشكل أمرا مختلفا".