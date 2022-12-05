مونديال قطر 2022.. - إنجلترا تقسو على السنغال وتتأهل لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم



ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي، في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه السهل على السنغال 3-0، في رابع مباريات الدور ثمن النهائي، التي أقيمت الأحد على ملعب البيت في منطقة الخور.



ومنح جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا منتخب "الأسود الثلاثة" هذا الفوز، بإحرازهم الأهداف الثلاثة على مدار شوطي المباراة.



منتخب السنغال كان المبادر لتهديد المرمى الإنجليزي، لكن جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، تألق في إبعاد تسديدة خطيرة من مسافة قريبة.



وطالب "أسود التيرانغا" حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء بعد لمس الكرة يد المدافع جون ستونز، لكنه وتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) رفضا هذه المطالبات.



ومن أول فرصة حقيقية لمنتخب إنجلترا، انسل جود بيلينغهام في عمق الدفاع السنغالي، ومرر عرضية إلى هندرسون، المندفع من الخلف، ليضعها أرضية في شباك الحارس إدوارد ميندي، عند الدقيقة 39.



وقبل الذهاب إلى الاستراحة، قاد بيلينغهام هجمة مرتدة، ثم مررها إلى فيل فودين، الذي تكفل بإيصالها إلى هاري كين الخالي من الرقابة، لينهيها مهاجم توتنهام في الشباك السنغالية، محرزا الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 45+3.



ويعد هذا الهدف هو الـ52 لهاري كين في مسيرته مع منتخب إنجلترا، ويفصله هدف وحيد ليشارك مواطنه واين روني صدارة الهدافين التاريخيين "للأسود الثلاثة".



وأنهى المنتخب الإنجليزي أي فرصة لعودة السنغال إلى أجواء المباراة، بعد مجهود فردي من فودين على الجهة اليسرى، ثم مرر كرة أرضية احتاجت إلى لمسة خفيفة من بوكايو ساكا، لتستقر في شباك ميندي، هدفا ثالثا للإنجليز في الدقيقة 56.



وسارت المباراة على وتيرة هادئة فيما تبقى من دقائق، في ظل اكتفاء الإنجليز بالأهداف الثلاثة، وادخار مجهودهم للمواجهة المقبلة، وسط استسلام تام من أبطال أفريقيا.



ويلتقي منتخب إنجلترا بنظيره الفرنسي في دور الثمانية من مونديال قطر، وذلك يوم السبت العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب البيت، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



(الجزيرة)