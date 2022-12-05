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الامارات | رئيس الأرجنتين: فوز «التانغو» يمتع قلوبنا

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز باستمرار رحلة منتخب بلاده في كأس العالم «قطر 2022» من أجل نيل اللقب العالمي، وقال إن «فوز منتخب التانغو يمتع قلوبنا». وشكر من خلال تصريحات على حسابه في «تويتر» المنتخب كونه يمنح «السعادة الغامرة» للشعب الأرجنتيني بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب أستراليا بعد الفوز أول من أمس 2-1 في ثمن النهائي. وقال: «لمن يعشق هذه وبلدنا هذه اللحظات تمتع قلوبنا». وتواجه الأرجنتين في ربع النهائي هولندا التي أطاحت بالولايات المتحدة من دور الـ16 بعد الفوز 3-1. 

 للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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