الامارات | رمسة مونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملصقات

تناولت وسائل إعلام عالمية باهتمام قصة الطفل الفنزويلي الكفيف، سيبستيان فيلورمو (12 عاماً)، واستخدامه الآلة الكاتبة بطريقة «برايل» لجعل ألبوم ملصقات لاعبي كأس العالم في قطر متاحاً للجميع، بعدما اعتمد على ورق لاصق شفاف لكتابة الأسماء والأرقام باللغة الخاصة بالمكفوفين، بمساعدة والديه في اللصق على حواف المربعات، وإرشاده لوضع الملصقات بالطريقة الصحيحة.

ميسي

احتفى موقع نادي برشلونة بوصول نجمه السابق، ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته الرسمية كلاعب كرة قدم مع منتخب بلاده أو الأندية. ونشر الحساب الرسمي للنادي ملخصاً عن مسيرة اللاعب المتضمنة، إلى جانب خوضه 1000 مباراة، وصوله إلى 789 هدفاً و338 اسيستاً.

المغرب

أعلن مشجعون عرب، يُوجدون في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم، توحدهم من أجل تشجيع المنتخب المغربي، خلال مباراته المرتقبة أمام إسبانيا في ثمن النهائي، كونه بات المنتخب العربي الوحيد في البطولة.

العنزي

سافر نجم دفاع العين والمنتخب الوطني السابق، مهند العنزي، إلى قطر خصيصاً لحضور مباراة البرازيل الماضية ضد الكاميرون، التي خسر السيليساو نتيجتها بهدف دون رد، إذ شوهد اللاعب في المدرجات وهو يرتدي قميص البرازيل.

نوربرت

قال محللون رياضيون إن حارس مرمى المنتخب الهولندي، نوربرت، استثمر الفرصة التي كان ينتظرها منذ ثماني سنوات للانضمام إلى المنتخب واللعب أساسياً بتقديمه مستوى فنياً مميزاً يرشحه للفوز بجائزة القفاز الذهبي.

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