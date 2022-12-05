الامارات | البولندي ميرونك بطل «غولف أستراليا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج البولندي أدريان ميرونك بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، لينطلق بقوة في افتتاح الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد للغولف، تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع «رولكس»، مع تنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم مجدداً للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي في العام المقبل.

جاء فوز البولندي ميرونك باللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما تفوق في بطولة أي إس بي إس هاندا الأسترالية المفتوحة، بإنهاء المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب جائزة مالية تزيد على 187 ألف دولار أميركي، و335 نقطة في ترتيب الموسم الحالي.