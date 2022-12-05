الامارات | أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب الدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على ألقاب الجولة الرابعة والختامية من «بطولة الإمارات للدراجات المائية»، التي أقيمت في أبوظبي، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفي فئة جالس جي بي 2، حقق سلمان العوضي المركز الأول، ولدى الناشئين، توج في فئة 3.1 حمد طاهر، ثم علي عيسى في فئة 3.2، وراشد طاهر في فئة 3.3.

وفي فئة المخضرمين، أحرز اللقب محمد المري.

وفي فئة جي بي 4 سبارك، فاز أحمد الطاير، ثم فاز خليفة المرزوقي في فئة جالس جي بي 3، كما فاز سعيد العوضي في فئة سكي جي بي 2.

وحقق الكويتي يوسف عبدالرزاق الفوز بفئة جالس محترفين، بينما عاد لقب فئة واقف محترفين إلى الفرنسي مورين رافاييل. واختتمت المنافسات بفوز راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية.