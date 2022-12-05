الامارات | مدرب اليابان: سنستفيد من دروس مونديال 2018 لتجاوز كرواتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، إن التركيز شديد لدى الفريق لعدم تكرار إحباط مونديال روسيا 2018 في مواجهة كرواتيا اليوم ضمن دور الـ16.

ولم يسبق لليابان تجاوز حاجز ثمن النهائي في مشاركاته الماضية بتاريخ البطولة العالمية، ويسعى لتغيير هذا الوضع أمام كرواتيا. وكان اليابان ودّع مونديال روسيا من دور الـ16 على يد بلجيكا، لكنه في المونديال الحالي قدم بطولة كبيرة للغاية، وتصدر مجموعته وتأهل برفقة إسبانيا، بينما ودّع المنتخب الألماني من الدور الأول في أكبر مفاجآت البطولة، وكان اليابان فاز عليه 2-1. وقال مورياسو في المؤتمر الصحافي: «في تلك البطولة الفريق بذل كل ما بوسعه وكان يستحق التأهل لدور الثمانية، لكنه خسر، وسنستفيد من دروس الماضي لتجاوز كرواتيا».

وأضاف: «الآن يمكننا أن نعكس ما تعلمناه من دروس من تلك المباريات في هذه النسخة الحالية، تعلمنا درساً من كأس العالم السابقة، ولدينا تاريخ طويل من المشاركات في البطولة العالمية، ولدينا خبرات متراكمة في مثل هذه المباريات». سنعتمد على تجربتنا من الماضي كي نمضي قدماً في هذه البطولة. ولدى سؤاله عن خطته لمباراة كرواتيا والتبديلات المحتملة، قال: «أجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال، ولكننا سنناضل ونقاتل كفريق واحد، أمامنا فرصة لإجراء ستة تبديلات خلال المباراة، وبشكل عام علينا اللعب كوحدة واحدة وفريق واحد، وسنحاول أن نسيطر على المباراة، وهذه هي خطتي».

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