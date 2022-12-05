الامارات | ختام بطولة الإمارات للشراع الحديث على شاطئ الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، على الجولة الختامية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث في شاطئ الشارقة على مدار يومين، بمشاركة خمسة أندية مثلها 60 لاعباً ولاعبة.

وأسفرت نتائج الجولة في صنف الأوبتيميست أقل من 12 سنة عن فوز سيزو سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعب سيمون هيروستوف من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحل اللاعب مروان المرزوقي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثالث.

وفي صنف الأوبتيميست بنات حققت اللاعبة ستيلى سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية المركز الأول، وجاءت ثانية كاميليا القبايسي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثالثة مديا النيادي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

أما في صنف الأوبتيميست مفتوح حقق المركز الأول اللاعب سيف الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والمركز الثاني للاعب سيزو سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وكان المركز الثالث من نصيب سيمون هيرستوف من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفي صنف الليزر مفتوح ILCA 4 تمكن نادي أبوظبي للرياضات البحرية من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى حيث حقق اللاعب محمد الزعابي المركز الأول، وجاء اللاعب عبدالله المرزوقي في المركز الثاني، وماجد المرزوقي في المركز الثالث.

وفي صنف الليزر ILCA 4 بنات حققت اللاعبة نادين تيرغونيس من نادي زوارق شاطئ دبي المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني مروى الحمادي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وفي المركز الثالث اليازية المنصوري من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وفي صنف الليزر ILCA 6 جاء في المركز الأول سلطان العويسي من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفي المركز الثاني محمد إسماعيل من فريق المرفأ، وفي المركز الثالث ليوني بونابارت من نادي زوارق شاطئ دبي.

وفي آخر صنف الليزر ILCA 7 حقق اللاعب عادل خالد المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مانوليس تريغونيس من نادي زوارق شاطئ دبي، وفي المركز الثالث محمد شحلاما من نادي الحمرية الثقافي الرياضي.