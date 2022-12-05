الامارات | صفوف البرتغال شبه مكتملة للقاء سويسرا غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أخباراً طيبة أمس، عندما أبلغه الطاقم الطبي للفريق بأن لاعب الوسط أوتافيو سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 في مونديال قطر أمام سويسرا غداً. وبات المنتخب البرتغالي بشكل عام في جاهزية شبه كاملة للمباراة.

وهناك أيضاً شعور بالتفاؤل يتعلق بالظهير بيريرا الذي غاب عن التشكيلة نتيجة إصابته بكسر في الضلوع خلال التدريب الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن يحتفظ بيبي (39 عاماً) الذي شارك بديلاً لبيريرا في المباراتين الماضيتين بمكانه في التشكيلة، وأن تعهد إليه مهمة مراقبة المهاجم السويسري بريل أمبولو. وإلى جوار بيبي سيلعب قلب دفاع سيتي روبن دياز.

وسيسعى نجم البرتغال رونالدو مرةً لمعادلة الرقم القياسي لمرات التهديف في كأس العالم للبرتغال والمسجل حالياً باسم الراحل إيزيبيو بتسعة أهداف.

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