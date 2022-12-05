الامارات | آل رضا يحطّم رقم آسيا في بطولة دبي للقوة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعب منتخب الإمارات، ماجد آل رضا، في تحطيم الرقم القياسي الآسيوي لوزن تحت 70 كيلوغراماً، محرزاً الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للقوة البدنية بدبي، التي ينظمها الاتحادان، الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة لاعبي ولاعبات 29 دولة.

وتمكن آل رضا من رفع 170.5 كيلوغراماً، محطماً الرقم السابق البالغ 167.5 كيلوغراماً، وذلك في إنجاز إماراتي مميز. وحضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبدالرحيم المري، ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني.

وفي إنجاز إماراتي آخر، فاز منصور المرزوقي بالميدالية الفضية في (البنش بريس) لوزن تحت 74 كيلوغراماً، بعد أن رفع 172.5 كيلوغراماً.

في جانب آخر، منح الاتحاد الدولي الشارة الدولية للحكم الإماراتي فيصل الزعابي، بعد تميزه في كل الاختبارات، ودوره في تعزيز ثقافة ممارسة رياضة القوة البدنية وفقاً للقوانين التحكيمية العالمية، كما تم تجديد عضوية الزعابي في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وقال المدير الفني لمنتخب الإمارات، عمر الظاهري، في تصريح صحافي: «إنجازات لاعبي المنتخب مميزة، وتعكس النقلة النوعية للقوة البدنية الإماراتية»، معبراً عن سعادته كونها تتزامن واحتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، وتوقع أن تصل حصيلة لاعبي الإمارات إلى 16 ميدالية.

في سياق متصل، أكد مساعد مدرب المنتخب، خالد الحاي، في تصريح صحافي، أن المنافسات قوية، بسبب مشاركة أفضل لاعبي ولاعبات آسيا، ومنهم أبطال العالم، ما يزيد من قوتها. ماجد آل رضا فاز بذهبية وزن تحت 70 كيلوغراماً.. وفضية لمنصور المرزوقي في وزن تحت 74 كيلوغراماً.