الامارات | 2.5 مليون مشجع في الدور الأول من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر رئيس العمليات ببطولة كأس العالم «قطر 2022»، جاسم الجاسم، عن سعادته الكبيرة بالحضور الجماهيري غير المسبوق في البطولة، التي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الجاسم في تصريحات، أمس، إن رقم الحضور الجماهيري في هذه النسخة يتفوق بكثير على العديد من النسخ الماضية لبطولات كأس العالم،

مشيراً إلى أن عدد الحضور مع نهاية لقاءات دور المجموعات الذي شهد إقامة 48 مباراة في ثماني مجموعات، بلغ ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشجع، وهو رقم كبير ونسبة حضور عالية تتجاوز أكثر من 51 ألف مشجع للمباراة الواحدة.

وأوضح الجاسم أنه مع استمرار المباريات وخوض ما تبقى من لقاءات البطولة وصولاً إلى النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يصل العدد إلى رقم ضخم من حيث حضور الجماهير، وستكون البطولة بالفعل استثنائية في كل شيء.

وعبر الجاسم عن الرضا التام لدى اللجنة المنظمة حول الأمور التنظيمية الخاصة بالمونديال حتى الآن، مشدداً على أن التخطيط لكأس العالم كان مستمراً منذ سنوات ومتواصل حتى الآن، والبنية التحتية تم تجهيزها بأفضل صورة ممكنة، حتى تكون عاملاً مساعداً في استمتاع الجماهير القادمة إلى قطر بالبطولة.

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