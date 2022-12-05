إنجلترا تطيح بالسنغال بثلاثية وتصطدم بفرنسا في ربع نهائي مونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب الإنجليزي لربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد اكتساحه نظيره السنغالي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

ويواجه المنتخب الإنجليزي فى الدور ربع النهائي نظيره الفرنسي، الذي تخطى في وقت سابق بولندا، بنتيجة 3 - 1.

وسجل جوردان هيندرسون، هدف المنتخب الإنجليزي الأول فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد متابعته لعرضية بيلينجهام.

وأضاف النجم هارى كين الهدف الثانى لمنتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، عزز بوكايو ساكا، تقدم منتخب الأسود الثلاثة، بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 57، بعد متابعته لعرضية زميله فيل فودين.