شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 4-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 4-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

يواصل محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، الخضوع للبرنامج التأهيلي فى الإمارات، بعد إصابته مؤخرا فى وتر العضلة، بما تسيب في خضوع لعملية جراحية بها.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

شارك سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

خاض محمد عبد الشافي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تطورات جديدة طرأت على حال المصابين فى نادى الزمالك، فمنهم من أنهى فترة التأهيل الخاصة به، ومنهم من أصح جاهزا طبيا للمشاركة فى المباريات. وغاب خلال الفترة الماضية كل من محمد عبد الغنى، ودونجا، أحمد فتوح، الونش، وشيكابالا، إبراهيما نداى، زكريا الوردى، ونيمار للإصابة.

يستعد محمد عبد الغنى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتدعيم فريقه فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة، بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.