شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها: نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى استاد الكلية الحربية، وظهور أسامة نبيه في مران الزمالك وكذلك قيادة بابا فاسيليو لمران غزل المحلة بعد أزمة طلب فسخ العقد.

أصدرت رابطة الأندية المحترفة بياناً، عبر صفحتها على تويتر، تعلن فيه احتساب هدف غزل المحلة فى مرمى المقاولون ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدورى لصالح أحمد الشيخ، جناح غزل المحلة، لينفرد اللاعب بصدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، متفوقا على التونسي رفيق كابو لاعب إنبي.

وقالت رابطة الأندية فى بيانها: "بعد العودة لتقرير حكم مباراة المقاولون والمحلة فى الجولة الأولى، تم التأكد من احتساب هدف غزل المحلة لصالح اللاعب أحمد الشيخ، ليتصدر بذلك هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن بـ4 أهداف".

بابا فاسيليو يقود تدريبات غزل المحلة استعدادا للأهلى بعد انتهاء أزمة الراتب