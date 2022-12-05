شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها: نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى استاد الكلية الحربية، وظهور أسامة نبيه في مران الزمالك وكذلك قيادة بابا فاسيليو لمران غزل المحلة بعد أزمة طلب فسخ العقد.
أصدرت رابطة الأندية المحترفة بياناً، عبر صفحتها على تويتر، تعلن فيه احتساب هدف غزل المحلة فى مرمى المقاولون ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدورى لصالح أحمد الشيخ، جناح غزل المحلة، لينفرد اللاعب بصدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، متفوقا على التونسي رفيق كابو لاعب إنبي.
وقالت رابطة الأندية فى بيانها: "بعد العودة لتقرير حكم مباراة المقاولون والمحلة فى الجولة الأولى، تم التأكد من احتساب هدف غزل المحلة لصالح اللاعب أحمد الشيخ، ليتصدر بذلك هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن بـ4 أهداف".
قاد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، مران الفريق اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وتراجع بابا فاسيليو عن الرحيل عن تدريب غزل المحلة عقب الاجتماع مع محافظ الغربية بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد شيحة وكيل اللاعبين وحل أزمة الراتب الخاص به.
قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة فى المباراة الأخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار .
كما قررت الرابطة إيقاف محمود صابر لاعب البنك الأهلي 3 مباريات بسبب الطرد لتدخله العنيف ضد لاعب إنبي.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت التقسيمة ظهورا جيدا للرباعي أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور وسامسون أكينولا وسيد عبدالله "نيمار"، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال التقسيمة.
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.
وكشف عامر حسين، المشرف على المسابقات، لليوم السابع، أن قرار الرابطة بنقل المباراة بناءً على رغبة محمد يوسف المدير الفني للطلائع، الذى طلب نقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى الكلية الحربية، وتم الحصول على الموافقات ونقل المباراتين.
شارك سيد عبد الله "نيمار"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وخاض "نيمار" جميع فقرات المران البدنية والفنية، بعد غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.
تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وكان مسئولى نادى الزمالك أكدوا أن أسامة نبيه حصل على إذن بالغياب عن مران أمس بسبب ظروف صحية، مؤكدين عدم صحة كل التي ترددت بشأن رحيله عن الفريق.
توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
ونجح مصطفى عسل فى قلب تأخره بشوطين نظيفين أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس في المباراة النهائية إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 95 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-2: 6-11, 6-11, 12-10, 11-9, 11-4.
رفض مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي المغالاة المادية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بعدما طلب الحصول على 150 ألف دولار شهرياً، ما يعادل 4 ملايين جنيه، مقابل تولي المسؤولية الفنية للفريق، على الرغم من أنه كان يحصل على 75 ألف دولار فقط عندما كان يتولى تدريب الزمالك.
ومازال مجلس إدارة النادي المصري يدرس السير الذاتية للمدربين الأجانب، للاستقرار على خليفة إيهاب جلال، والذي تم فسخ التعاقد معه بعد المشادة التي نشبت بينه وبين جماهير المصري في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري، حيث تم تعيين طارق سليمان مديراً فنياً مؤقتاً للفريق.
استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى مباراته القادمة أمام غزل المحلة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري، بعد عودته عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حاليا فى قطر.
وغاب علي معلول عن آخر 3 مباريات للأهلي أمام الداخلية وطلائع الجيش فى الدوري، والمقاولون العرب فى كأس مصر.