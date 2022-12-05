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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة بياناً، عبر صفحتها على تويتر، تعلن فيه احتساب هدف غزل المحلة فى مرمى المقاولون ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدورى لصالح أحمد الشيخ، جناح غزل المحلة، لينفرد اللاعب بصدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، متفوقا على التونسي رفيق كابو لاعب إنبي.

وقالت رابطة الأندية فى بيانها، "بعد العودة لتقرير حكم مباراة المقاولون والمحلة فى الجولة الأولى، تم التأكد من احتساب هدف غزل المحلة لصالح اللاعب أحمد الشيخ، ليتصدر بذلك هدافي الممتاز هذا الموسم حتى الآن بـ4 أهداف".

 

قاد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، مران الفريق اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

 

وتراجع بابا فاسيليو عن الرحيل عن تدريب غزل المحلة عقب الاجتماع مع محافظ الغربية بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومحمد شيحة وكيل اللاعبين وحل أزمة الراتب الخاص به.  

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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