شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه شبابه استعدادا للقاء أسوان فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سموحة، تحت قيادة مديره الفنى طارق العشرى، مباراة ودية أمام فريق الشباب استعدادا لمباراة أسوان فى الدورى المقرر لها الخميس المقبل على استاد الإسكندرية.

وطالب العشرى لاعبي سموحة، بغلق صفحة الفوز على الإسماعيلى وعدم المبالغة فى الفرحة بالفوز بالثلاث نقاط واستغلال الحالة المعنوية الكبيرة فى تحقيق الفوز على أسوان.

وشدد العشري للاعبي سموحة على أن مباراة أسوان بالإسكندرية ستكون صعبة؛ لأن المنافس حقق نتيجة جيدة في الجولة الماضية بالفوز على فاركو ويرغب في مواصلة الانتصارات.

وكان محمد فرج عامر العائد مؤخرا لرئاسة النادي قد حرص على تهنئة لاعبي الفريق بالفوز على الإسماعيلي، وطالبهم بالفوز على أسوان والاستعداد الجيد لهذه المباراة.