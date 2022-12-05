شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية من أجل وضع خطة الفريق والاستعداد لمباراة غزل المحلة في الدوري والتي تُعد أحد أهم المحطات في رحلة استعادة لقب الدوري.

وبدأ الأهلي أمس، السبت، الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز بعدما فاز على طلائع الجيش بهدفين لهدف أول أمس، الجمعة، في الجولة الخامسة للدوري.