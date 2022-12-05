شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 4 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية من أجل وضع خطة الفريق والاستعداد لمباراة غزل المحلة في الدوري والتي تُعد أحد أهم المحطات في رحلة استعادة لقب الدوري.
وبدأ الأهلي أمس، السبت، الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز بعدما فاز على طلائع الجيش بهدفين لهدف أول أمس، الجمعة، في الجولة الخامسة للدوري.
استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسئولى النادى عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا بعدما تم تأجيلها منذ فترة لأسباب خاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة الأربعاء المقبل فى منافسات الدوري الممتاز.
وكان من المقرر إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا يوم 16 نوفمبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها للشهر الجارى، وتم الكشف عن إجراء القرعة يوم 12 من ديسمبر الجارى على أن يتم الإعلان عن مكان إقامتها ومعلومات البث لاحقا.
تعرف على آخر تطورات عودة المصابين فى الأهلى قبل مواجهة المحلة
بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي استعادة بعض لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة بعدما انتظم أكثر من لاعب فى التدريبات الجماعية، حسب تأكيدات الجهاز الفنى، الأمر الذى يمنح الجهاز الفني حلولاً كثيرة فى المباريات المقبلة بعدما عانى المارد الأحمر من لعنة الإصابات.
وافتقد الأهلي أكثر من لاعب خلال المباريات الماضية لأسباب مختلفة، فقد غاب محمد عبد المنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف للإصابة، وعلى معلول لتواجده مع منتخب بلاده فى مونديال قطر.