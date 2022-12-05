شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اختيار برونو سافيو أفضل لاعب بالجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أفضل لاعب بالجولة الخامسة بالدورى المصرى الممتاز، وذلك بناء على تصويت الجماهير.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لـ سافيو وجاء التعليق، كالتالى: "راقص السامبا برونو سافيو هو لاعب الجولة الخامسة بناءً على اختيار وتصويت المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

وتنافس إمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد بلحاج لاعب أسوان، مع سافيو قبل أن يحسم الأخير التصويت لصالحه في الجولة الخامسة من الدورى العام.

في سياق متصل قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه؛ بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة فى المباراة الأخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار .

كما قررت الرابطة إيقاف محمود صابر لاعب البنك الأهلي 3 مباريات بسبب الطرد لتدخله العنيف ضد لاعب إنبي.

وأوضح مسئولو الرابطة أن ما حدث في مباراة الزمالك ضد المصري من جانب الجماهير، وبعض التلفيات التي حدثت تحملها الفارس الأبيض، خاصةً أنه صاحب المباراة وهو من الأساس دفع أموال التأمين قبل المباراة، وأنه لا عقوبات على جمهور الأبيض؛ لأن التلفيات وقعت بسبب الحماس في التشجيع وليس للشغب.