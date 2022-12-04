شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبيلي يشيد بأداء كوندي ويعترف: قوي للغاية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا الأول بزميله جول كوندي بعد اللعب معه في بطولة كأس العالم للنسخة الجارية 2022 قطر.

واعترف ديمبيلي أن كوندي نجم في كل الأوقات حسب ما قاله خلال تصريحات أدلى بها إلى المؤتمر الصحفي عقب مباراة فرنسا مع بولندا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لهذه النسخة وذلك بعد أن فازت فرنسا على بولندا.

نتيجة مباراة فرنسا أمام بولندا في كأس العالم

وفاز منتخب فرنسا على نظيره منتخب بولندا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق 4 ديسمبر ضمن لقاءات كأس العالم.

تعليق ديمبيلي على أداء كوندي في كأس العالم

ووفقًا لما قاله ديمبيلي: "كوندي، إنه شديد التركيز، وعقليًا قوي أيضًا. إنه لمن دواعي سروري أن ألعب مع لاعب من هذا القبيل. لقد أصبح أكثر فأكثر غير قابل للإيقاف، إنه يبذل جهدًا أكبر وهو حاسم أكثر فأكثر