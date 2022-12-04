الامارات | إنجلترا تضرب موعداً نارياً مع فرنسا في ربع نهائي المونديال.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح منتخب إنجلترا في تخطي عقبة السنغال في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 دون أي معاناة وبثلاثية نظيفة ومستحقة في مباراة لم يقدم فيها أبطال القارة السمراء أي جديد يشفع لهم في الفوز على الإنجليز، ليخرج من دور الـ 16 بعد أن كان السنغال قد نجح في الصعود وصيفاً في مجموعته الأولى بالمونديال، وذلك في المباراة التي أقيمت في استاد البيت في مدينة الخور.

ونجحت إنجلترا في افتتاح التسجيل عن طريق قائد ليفربول جوردان هندرسون في الدقيقة (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، هدّاف كأس العالم روسيا 2018، أخيرا على هدفه الاول في قطر بالدقيقة (45+3)، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة (57).

وضربت إنجلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية في استاد البيت أيضاً يوم السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1، في نهائي مبكر للبطولة وللقارة الأوروبية حيث ستجمع منتخبين مرشحين بقوة لنيل اللقب خاصة حامل اللقب المنتخب الفرنسي.

موعد المباراة بتوقيت الإمارات

السبت 10-12-2022

إنجلترا – فرنسا (23:00)