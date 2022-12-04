الامارات | عودة نيمار.. ناقوس البرازيل يدق أمام «كوريا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى منتخب البرازيل لمواصلة حلمه نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ 20 عاماً، حين يواجه منتخب كوريا الجنوبية، اليوم في دور الـ16 لمونديال قطر لكرة القدم، وذلك رغم مطاردة لعنة الإصابات لعدد كبير من نجومه.

وقبل المواجهة المرتقبة التي تجري على ملعب (974) تعرض خمسة من نجوم (السامبا) للإصابة خلال البطولة، كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم أمام صربيا. كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما اللعب أمام الكاميرون، ثم في هذه المباراة تعرض غابرييل جيسوس وأليكس تيليس للإصابة في الركبة وسيغيبان رسمياً عن بقية مباريات البطولة.

ويسابق نيمار الزمن للحاق بمواجهة كوريا الجنوبية، خصوصاً بعد مشاركته في تدريبات الفريق أخيراً، وبات مرشحا بقوة للمشاركة، بينما خرج ساندرو ودانييلو من حسابات البطولة. وشارك نيمار في تدريبات الكرة أول من أمس، وكتب على حسابه الخاص في (تويتر) «أشعر بأنني في حالة جيدة، علمت بأنني سأفعل هذا الآن».

ولم تظهر البرازيل في لقاء الكاميرون بالقوة المعهودة عنها، حيث شارك «السامبا» بالبدلاء، وتلقى خسارة غير متوقعة.

في المقابل، حسم المنتخب الكوري بطاقة دور الـ16، بعدما خطف المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط.

وتعادل المنتخب الكوري من دون أهداف مع أوروغواي، قبل أن يخسر 2 / 3 أمام غانا، لكنه حقق مفاجأة مدوية بالفوز 2 / 1 على البرتغال في اللحظات الأخيرة، لينتزع ورقة الترشح على حساب أوروغواي بفارق الأهداف. وتضع جماهير كوريا الجنوبية آمالاً كبيرة على نجمها سون لتحقيق المفاجأة أمام البرازيل، وبلوغ دور الـ8 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2002، حينما اشتركت بلاده مع اليابان في استضافة البطولة.

وقدم سون تمريرة حاسمة إلى زميله هوانغ هي تشان، ليحرز هدف صعود كوريا الجنوبية للدور الثاني للبطولة، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من مواجهة البرتغال.

وبينما ستكون هذه هي أول مواجهة بين البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم، فإن المنتخبين التقيا من قبل في سبع مواجهات ودية، كانت الأفضلية خلالها للمنتخب اللاتيني الذي حقق ستة انتصارات مقابل فوز وحيد فقط لمنافسه الآسيوي عام 1999، منها هزيمة مذلة لكوريا 5-1 على أرضها ودياً من البرازيل، بينها ثنائية لنيمار.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.