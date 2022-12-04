شكرا لقرائتكم خبر «الرحلة» إندونيسية أغضبت وأفرحت منتخبات مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلت إندونيسيا على بطولة كأس العالم بقطر 2022 برأسها على الرغم من عدم مشاركة منتخبها الكروي في المونديال، وذلك عن طريق إحدى الشركات الإندونيسية، عبر صناعة الكرة الرسمية للبطولة المعروفة باسم «الرحلة».

وتركت بصمتها في البطولة من خلال صنع الكرة بمحافظة جافا الشرقية في مصنع (بي تي جلوبال واي) وهو مصنع محلي للمعدات والأدوات الرياضية، افتتح عام 2019 ويعمل به 2000 من العمال، أنتجوا من خلاله مليون كرة وزعت في البرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وبلغ سعر المنتج العالمي للكرة الواحدة في السوق الخليجي 650 ريالا سعوديا.

أول منتخب آسيوي

وربما يخفى على البعض أن المنتخب الكروي الإندونيسي أول منتخب آسيوي شارك في مونديال كأس العالم عام 1938، حيث شارك باسم الهند الشرقية الهولندية بمونديال فرنسا بمنتخب يـتألف من لاعبين هولنديين وإندونيسيين، حيث دخل البطولة بدون تصفيات وبشكل مفاجئ بديلا عن المنتخب الياباني بعد انسحابه ولكون نظام البطولة آنذاك على خروج المغلوب من دور واحد فقد خرجت بعد هزيمة كبيرة من المجر بستة أهداف نظيفة، وسجلت إندونيسيا رقما فريدا في تاريخ بطولات العالم بلعبها مباراة واحدة في البطولة.

يشار إلى أن الكرة الإندونيسية التي أفرحت المنتخبات المتأهلة وأحزنت الأخرى لخروجها والمستخدمة في كأس العالم الحالية تحمل اسم «الرحلة»، وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبقت وظهرت في المونديال عبر التاريخ.

بيانات حركة الكرة

كما تلعب دورا جوهريا في كشف حالات التسلل الصعبة، إذ ستزود بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تقدر بـ500 مرة في الثانية.

وسيتيح ذلك معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية، إضافة إلى أنه ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تثبت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي يتواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.

وفرت التكنولوجيا شبه الآلية تنبيها تلقائيا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب، وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيس بالقرار، في بضع ثوان فقط.