الجماهير السعودية تتصدر المشهد مع الأمريكية والمكسيكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أبرز الأرقام التي تحققت خلال مرحلة المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022، الوصول إلى 2.45 مليون مشجع، أي ما يصل إلى 96% من سعة الملاعب، والذي تخطى أرقام النسخة الماضية من البطولة (روسيا 2018) التي وصلت إلى 2.17 مليون.

واستضاف استاد لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة 1994، وقد وصل هذا العدد إلى 88.966 مشجعا في مباراة الأرجنتين والمكسيك.

رقم قياسي

أشاد «فيفا» بالصورة الجميلة للتنافسية في كرة القدم في البطولة على أرض الملعب، وقال في تقريره: «للمرة الأولى، تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى الدور ثمن النهائي، 3 منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعدما وصل منتخبان فقط في نسختي 2002 و2010 إلى هذا الدور، كما أن هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها منتخبان أفريقيان (السنغال، المغرب) إلى دور الـ16، بعد المرة الأولى في نسخة 2014».

وأشار التقرير إلى الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي لم تكن المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في بطولة كأس العالم، بل شكلت إلى جانب نوزا باك وكارن دياز، الثلاثي النسائي الأول الذي يتولى إدارة مباراة في البطولة. كذلك سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا في مباراة منتخب بلاده ضد غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. وأيضا سجلت كثير من المباريات أرقاما قياسية من حيث عدد المشاهدات في بلادها، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية مباراة كرة القدم للرجال الأكثر مشاهدة على الشاشات الأمريكية».

النشاطات الترفيهية

أشاد موقع «فيفا» بالتقارب في المسافات بين الملاعب وقال في تقريره: «أثبتت نسخة كأس العالم، الأكثر تقاربا بين استاداتها منذ النسخة الافتتاحية سنة 1930، نجاعتها في خدمة المشجعين والمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام، إذ يمكن لكل الحاضرين الجمع بين التمتع بالمباريات وكثير من النشاطات الترفيهية يوميا، بينما جرت باقي العمليات بسلاسة كبيرة خلال دور المجموعات، واستطاع مترو الدوحة وشبكة ترام الوسيل أن يقدما خلال الـ12 يوما الأولى 8.38 ملايين رحلة، واستقبلا خلالها حوالي 707.32 من الركاب يوميا».

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «لغاية الآن، صادق المطاران الدوليان اللذان استوعبا تدفق المشجعين بكل يسر وسلاسة، على ما يقارب مليوني بطاقة هيّا، واحتل الوافدون من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمكسيك المراتب الأولى في عدد الزائرين على الترتيب، ورغم هذا التقارب غير المسبوق بين استادات البطولة وبقاء 24 منتخبا في دائرة نصف قطرها 10 كلم، استطاع اللاعبون والحكام والمسؤولون التنقل 3321 مرة في الدوحة وما حولها بكل سهولة».