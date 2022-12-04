شكرا لقرائتكم خبر فعاليات مهرجان الإبل تستهوي عائلة بولندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهوت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السابعة مشجعي كأس العالم في قطر بالحضور إلى أرض الصياهد التي استقبلت أمس أسرة بولندية كانت تشجع فريقها في كأس العالم بقطر بالقدوم إلى أرض المهرجان ومشاهدة عروض الإبل.

وأبدى البولندي بافل جانشويز اندهاشه لما رآه في هذه المنطقة الصحراوية من تنظيم لهذه الفعالية التي قرأ عنها، وما تشكله الإبل عند العرب من قيمة وموروث، حيث كانوا يستخدمونها في مناسبات مختلفة؛ للركوب وأثناء القتال والتنقل وكذلك في نقل المياه والزراعة.

وقال «سررت وعائلتي بهذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على ثقافة عريقة، تليق بها وكذلك الاهتمام الحكومي الكبير، كما أدهشني أيضا التطور التقني في الخدمات وسط الصحراء؛ حيث شبكة الإنترنت والطرق المعبدة والأسواق التي تضم كل ما يحتاجه الزائر».