فعاليات مهرجان الإبل تستهوي عائلة بولندية

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وأبدى البولندي بافل جانشويز اندهاشه لما رآه في هذه المنطقة الصحراوية من تنظيم لهذه الفعالية التي قرأ عنها، وما تشكله الإبل عند العرب من قيمة وموروث، حيث كانوا يستخدمونها في مناسبات مختلفة؛ للركوب وأثناء القتال والتنقل وكذلك في نقل المياه والزراعة.وقال «سررت وعائلتي بهذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على ثقافة عريقة، تليق بها وكذلك الاهتمام الحكومي الكبير، كما أدهشني أيضا التطور التقني في الخدمات وسط الصحراء؛ حيث شبكة الإنترنت والطرق المعبدة والأسواق التي تضم كل ما يحتاجه الزائر».
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