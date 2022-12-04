قطر تتذيل تصنيف الفرق في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم نستعرض تصنيف منتخبات العربية والآسيوية والأفريقية بحسب موقع «جول بالعربي».

التصنيف التالي من موقع جول يتضمن ترتيب المنتخبات المشاركة في المسابقة من الأسوأ إلى الأفضل، ومن المقرر أن يتغير هذا الترتيب وفقا لتصنيف الفرق على مدار مراحل البطولة بأكملها.

32 قطر

الجماهير كانت تتوقع أكثر من ذلك من صاحب الأرض والجمهور، المنتخب القطري خذل جماهيره بعدما واصل نتائجه المخيبة في كأس العالم 2022 بالخسارة من الإكوادور ثم السنغال وأخيرا هولندا.







مباريات: 3



فوز: 0



تعادل: 0



هزيمة: 3



أهداف مسجلة: 1



أهداف مستقبلة: 7



التصنيف السابق: 31



27 السعودية

بعد المعجزة أمام الأرجنتين، تلقى الأخضر خسارة صادمة أمام بولندا، ليصبح موقف المنتخب السعودي معقدا في الجولة الأخيرة التي خسرها من المكسيك 2/1.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 0



هزيمة: 2



أهداف مسجلة: 3



أهداف مستقبلة: 5



التصنيف السابق: 16



25 إيران

بعد الخسارة المدوية أمام إنجلترا، استعاد منتخب إيران عافيته وحقق الفوز على ويلز بهدفين دون رد، ليعيد إحياء آماله في البطولة قبل الهزيمة المحبطة من الولايات المتحدة.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 0



هزيمة: 2



أهداف مسجلة: 4



أهداف مستقبلة: 7



التصنيف السابق: 18



24 غانا

منتخب البلاك ستارز حقق فوزا مثيرا للغاية على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 بعد مباراة مجنونة، ليصبح أمام فرصة ثمينة للعبور إلى الدور الثاني، ولكن خسارته من أوروجواي حطمت آماله ليودع المونديال.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 0



هزيمة: 2



أهداف مسجلة: 5



أهداف مستقبلة: 7



التصنيف السابق: 12



23 تونس

ممثل العرب وأفريقيا سقط في خسارة مخيبة أمام أستراليا بهدف دون رد، قبل الفوز الثمين على فرنسا بهدف دون رد، ولكن الفريق ودع البطولة بسبب فوز أستراليا على الدنمارك.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 1



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 1 أهداف مستقبلة: 1



التصنيف السابق: 26



18 الكاميرون

عكس كل الوعود التي قطعها صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، ممثل قارة أفريقيا ظهر بصورة باهتة وتعادل في مباراته الثانية بنتيجة 3-3 أمام صربيا بعد الخسارة من سويسرا، ونجح في الانتصار على البرازيل في آخر جولة بهدف دون رد، لكن هذا الفوز لم يشفع له في التأهل إلى دور الـ16.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 1



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 4



أهداف مستقبلة: 4



التصنيف السابق: 22



15 كوريا الجنوبية

سون هيونج مين ورفاقه تلقوا خسارة صادمة أمام غانا بنتيجة 3-2، ونجحوا في الفوز على البرتغال في الجولة الأخيرة، ليواصل ممثل آسيا مغامرته في قطر.







مباريات: 3



فوز: 1



تعادل: 1



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 4



أهداف مستقبلة: 4



التصنيف السابق: 23



10 أستراليا

منتخب أستراليا استعاد توازنه بعد الخسارة المدوية أمام فرنسا، وحقق فوزا ثمينا على تونس، ليعيد إحياء آماله في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، ثم فاز بعدها على الدنمارك ليحجز بطاقة التأهل.







مباريات: 3



فوز: 2



تعادل: 0



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 3



أهداف مستقبلة: 4



التصنيف السابق: 19



08 اليابان

ممثل قارة آسيا سقط في خسارة مفاجئة أمام كوستاريكا، ليتعقد موقفه في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022، قبل تفجير المفاجأة والفوز على إسبانيا 2/1 ليصعد كمتصدر للمجموعة الخامسة.







مباريات: 3



فوز: 2



تعادل: 0



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 4



أهداف مستقبلة: 3



التصنيف السابق: 14



06 السنغال

ممثل قارة أفريقيا نفض غبار الخسارة أمام هولندا عن نفسه، وحقق الفوز على البلد المضيف، ليتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على الإكوادور 2/1 بالجولة الثالثة.







مباريات: 3



فوز: 2



تعادل: 0



هزيمة: 1



أهداف مسجلة: 5 أهداف مستقبلة: 4



التصنيف السابق: 13



03 المغرب

استمر الأداء المشرف والصورة المميزة للمنتخب المغربي، وحقق فوزا مثيرا على بلجيكا في الجولة الثانية قبل الفوز بعدها على كندا 2/1 ليصعد كمتصدر للمجموعة.

