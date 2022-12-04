البرازيل تتحدى الإصابات أمام كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم مطاردة لعنة الإصابات لعدد كبير من نجومه، يسعى منتخب البرازيل لمواصلة حلمه نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية اليوم في دور الـ16 لمونديال قطر لكرة القدم.

وقبل المواجهة المرتقبة التي تجرى على ملعب (974) تعرض 5 من نجوم منتخب (السامبا) للإصابة خلال البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل بالبطولة أمام منتخب صربيا، مما تسبب في غيابه عن مباراتي الفريق الأخريين بمرحلة المجموعات.

كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما من اللعب أمام الكاميرون في آخر مباريات البرازيل بدور المجموعات، والتي شهدت إصابتين بالغتين في الركبة لكل من جابرييل جيسوس وأليكس تيليس، ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.

نيمار يسابق الزمن

وبينما يسابق نيمار الزمن للحاق بمواجهة كوريا الجنوبية، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق أخيرا، فإن الشكوك ما زالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو ودانييلو في اللقاء، بينما تأكد غياب جيسوس وتيليس عن باقي مباريات البرازيل في المونديال.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها جيسوس حاجته للابتعاد عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، أما تيليس فربما يخضع لجراحة عاجلة، بعد اصطدامه القوي مع أحد لاعبي الكاميرون.

وشارك نيمار في تدريبات الكرة للمرة الأولى مساء السبت، وكتب على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي «أشعر بأنني في حالة جيدة، علمت بأنني سأفعل هذا الآن»، ليعزز الآمال بشأن إمكانية خوضه اللقاء.

ورغم تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط إلا أن أداء المنتخب البرازيلي لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية خلال مرحلة المجموعات، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 / 0 على صربيا، قبل أن يتغلب 1 / 0 على سويسرا بصعوبة بالغة في الجولة التالية.

مفاجأة مدوية

وعقب ضمانه التأهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة في الجولة الثانية، تلقى منتخب البرازيل هزيمة مباغتة 0 / 1 أمام منتخب الكاميرون في ختام لقاءاته بالدور الأول، لينال الخسارة الأولى في تاريخه أمام أحد المنتخبات الأفريقية بكأس العالم.

واقتنص منتخب كوريا الجنوبية، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ11 في تاريخه والعاشرة على التوالي، بطاقة الترشح لدور الـ16، بعدما خطف المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط.

وتعادل المنتخب الكوري دون أهداف مع أوروجواي في مستهل لقاءاته بالمونديال، قبل أن يخسر 2 / 3 أمام غانا في الجولة الثانية، لكنه حقق مفاجأة مدوية في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات بالفوز 2 / 1 على البرتغال في اللحظات الأخيرة، لينتزع ورقة الترشح للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، من منتخب أوروجواي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار في المسابقة.

وتفوق منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف المسجلة على منتخب أوروجواي، صاحب المركز الثالث بترتيب المجموعة المتساوي معه في الرصيد نفسه، حيث أحرز المنتخب الآسيوي 4 أهداف واستقبل مثلها، فيما سجل المنتخب اللاتيني هدفين وتلقى مثلهما.