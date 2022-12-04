هل تعطل الخبرة الكرواتية الكمبيوتر الياباني بالمونديال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الياباني، اليوم في دور الـ16 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، والأمل يحدوهما في مواصلة مشوارهما بالمونديال.

وستكون المباراة التي تجرى على ملعب (الجنوب) بمثابة مواجهة بين خبرة المنتخب الكرواتي وطموحات منتخب اليابان، من أجل الصعود لدور الثمانية بالمونديال القطري.

وصعد منتخب كرواتيا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، عقب تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادله في لقاءين.

النجوم المخضرمون

وافتتح المنتخب الكرواتي، وصيف بطل النسخة الماضية للمونديال في روسيا قبل 4 أعوام، مشواره في المجموعة السادسة بالبطولة الحالية، بالتعادل بدون أهداف مع منتخب المغرب، قبل أن يقدم أقوى عروضه في الجولة الثانية التي شهدت فوزه 4 / 1 على منتخب كندا.

واختتم فريق المدرب زلاتكو داليتش لقاءاته في دور المجموعات، بتعادل سلبي بطعم الفوز مع منتخب بلجيكا، ليصعد للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بالمونديال ويطيح بمنتخب (الشياطين الحمر)، أحد المرشحين للفوز باللقب، من المسابقة مبكرا.

ويأمل منتخب كرواتيا في التواجد بدور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد ظهوره في نسختي 1998 و2018، في ظل امتلاكه عددا من النجوم المخضرمين.

الغيابات المؤثرة

وتربع منتخب اليابان على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، عقب تغلبه على اثنين من أبطال العالم السابقين، هما منتخبا ألمانيا وإسبانيا، حيث قلب تأخره صفر / 1 أمامهما في الشوط الأول إلى انتصار 2 / 1 في الشوط الثاني خلال الجولتين الأولى والثالثة، فيما خسر صفر / 1 أمام منتخب كوستاريكا بالجولة الثانية.

ويطمح منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، للتواجد في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال محاولاته الثلاث السابقة.

وخسر منتخب اليابان أمام تركيا في دور الـ16 بنسخة 2002، التي اشترك في استضافها مع كوريا الجنوبية، قبل أن يسقط أمام باراجواي وبلجيكا في نسختي 2010 و2018 على الترتيب.

ويطمع منتخب اليابان في مواصلة تفوقه على المنتخبات الأوروبية خلال النسخة الحالية للمونديال، حيث تعهد مدربه هاجيمي موريياسو باستمرار التحسن في الأداء في دور الـ16، غير أن الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة في صفوفه.