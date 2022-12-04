ميسي يفك شيفرة دفاع أستراليا.. وهولندا تصعق أمريكا بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع نظيره الهولندي في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بعد فوزه الصعب على أستراليا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

ويدين منتخب «التانجو» بالفوز لنجمه ليونيل ميسي، والمهاجم الواعد جوليان ألفاريز، اللذين سجلا الهدفين، بينما قلص كريغ غودوين الفارق بتسجيله هدف أستراليا الوحيد.

وكما كان متوقعا، بدأ «الكنغر» الأسترالي المباراة مدافعا، وضيّق المساحات على زملاء ليونيل ميسي، الذين عانوا بشكل واضح في صناعة اللعب، وتهديد مرمى الحارس ماثيو رايان.

فك شيفرة دفاع أستراليا

بالفعل لم يشكل منتخب الأرجنتين أي خطورة تذكر على رايان، إذ تحطمت جميع المحاولات عند حدود منطقة الجزاء.

وعلى الجهة المقابلة، اتسمت محاولات منتخب أستراليا بالخجل، إذ بدا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مرتاحا في مكانه.

ونجح ليونيل ميسي في فك شيفرة دفاع منتخب أستراليا، بعدما تبادل الكرة مع نيكولاس أوتامندي، قبل أن يسددها أرضية على يمين رايان في الشباك، عند الدقيقة الـ35، وهو الهدف الأول لميسي في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

وفي مباراته رقم 1000، فك ميسي شراكته مع مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، لينفرد بالمركز الثاني في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، بوصوله إلى الهدف التاسع، ويفصله هدف وحيد عن معادلة رقم غابرييل عمر باتيستوتا.

وبعد الاستراحة، وقع رايان في خطأ فادح أهدى به منتخب الأرجنتين هدفا ثانيا، بعد ضغط شرس من رودريغو دي بول، ليقتنص جوليان ألفاريز الكرة ويضعها بكل سهولة في الشباك عند الدقيقة الـ57.

تقليص الفارق

من أول تهديد حقيقي نجح منتخب أستراليا في تقليص الفارق، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كريغ غودوين، اصطدمت بإنزو فيرنانديز، ليتغير اتجاهها وتستقر في شباك مارتينيز في الدقيقة الـ77.

واقترب «الكنغر» الأسترالي من التعديل، بعدما تلاعب عزيز بيهيتش بأربعة لاعبين أرجنتينيين، قبل أن يقتحم منطقة الجزاء، لكنه اصطدم بتدخل بطولي من روميرو، لتتحول الكرة إلى ركنية.

في المقابل، ضيع البديل لاوتارو مارتينيز فرصة قتل المباراة، بعد مجهود فردي من ميسي الذي أوصل الكرة لمهاجم إنتر في مكان مميز للتسجيل، لكن الأول أرسل الكرة بعيدا عن إطار المرمى.

من جهة ثانية، حقق منتخب هولندا فوزا على نظيره الأمريكي بـ3 أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى في دور الـ16 السبت.

وسجل كل من ممفيس ديباي، ودالي بليند، ودنزل دمفريز، أهداف هولندا، بينما سجل للولايات المتحدة اللاعب حاجي رايت.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من مونديال قطر، وذلك يوم الجمعة المقبل، على ملعب المدينة التعليمية.

ليونيل ميسي بعد المباراة







فائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية في 4 مباريات



سجل الهدف الأول الذي تفوق فيه على مارادونا



أصبح رصيده من الأهداف المونديالية 9 مقابل 8 للأسطورة الراحل



يتبقى له هدف واحد كي يعادل رقم النجم السابق لمنتخب ألباسيلستي غابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف مونديالية



الهدف هو الأول في الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بالمونديال



ماذا قال ميسي للصحفيين؟