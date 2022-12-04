شكرا لقرائتكم خبر تذاكر إضافية لجماهير «أسود الأطلس» قبل موقعة إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خصص تذاكر إضافية للمباراة التي ستجمع بين «أسود الأطلس» وإسبانيا غدا في ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الاتحاد المغربي عبر حسابه في موقع «تويتر» أمس «بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص للجماهير المغربية 5 آلاف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر».

وعبرت فئة عريضة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر عن غضبها بسبب «نفاد» تذاكر مباراة منتخب بلادها وإسبانيا، وطالبت المسؤولين المغاربة بالتدخل لإيجاد حل في ظل عدم تمكن عدد هائل من المشجعين من الحصول على تذكرة المباراة المرتقبة.

وخاض منتخب إسبانيا تدريباته الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب مساء السبت. وشهدت تدريبات منتخب إسبانيا غياب الثنائي سيزار أزبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي، وديفيد رايا حارس مرمى فريق برينتفورد، عن التدريب الجماعي، حيث خاض الثنائي التدريب على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب «الجامعة بقطر».