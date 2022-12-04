تتويج فريق بولندا بكأس المشجعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس المشجعين، بمشاركة 32 فريقا من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بفوز فريق بولندا باللقب.

وتوج الفريق البولندي باللقب إثر فوزه على فريق صربيا 4 / 0 في نهائي أوروبي للبطولة التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ضمن أنشطتها للتفاعل مع المشجعين، خلال أول نسخة من المونديال تقام في العالم العربي.

واستضافت منافسات البطولة مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، وتواصلت المباريات على مدى 4 أيام اعتبارا من 29 نوفمبر، بنظام كرة القدم الخماسية، وضمت الفرق مواطني الدول التي تمثلها، وجرى توزيع الفرق المشاركة على 8 مجموعات، تشكلت من الدول نفسها المتنافسة منتخباتها في المونديال.

وجرت منافسات البطولة على غرار مراحل مباريات كأس العالم، بداية بدور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية، ونجح فريق قطر في الوصول إلى دور الثمانية، قبل أن يقصيه منتخب بولندا الفائز بكأس البطولة.

وتمكن فريق بولندا من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه على صربيا بـ4 أهداف نظيفة، ليشهد المسرح الرئيسي لمهرجان الفيفا للمشجعين تتويج بولندا بالكأس بحضور أسطورتي كرة القدم وسفيري إرث قطر، البرازيلي كافو والهولندي رونالد دي بور.