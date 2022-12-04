شكرا لقرائتكم خبر احتفالية المنتخب الألماني بالألفية في مهب الريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما كان منتظرا ومخططا أن يحظى المنتخب الألماني لكرة القدم باحتفالية كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 من خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، جاء إخفاق الفريق في البطولة ليضع هذه الاحتفالية في مأزق حقيقي.

وخاض المنتخب الألماني حتى الآن 997 مباراة دولية، وكان من المتوقع أن تكون مباراته رقم 1000 في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، ولكن الفريق ودع البطولة مبكرا من الدور الأول لتصبح المباراة المرجحة لهذه الاحتفالية هي إحدى المباريات الودية في منتصف 2023 ما قد يفقد الاحتفالية كثيرا من بريقها.

وفيما يعمل الاتحاد الألماني للعبة حاليا على دراسة أسباب الإخفاق في مونديال 2022 ، يحتاج الاتحاد في نفس الوقت للتفكير في هذه الاحتفالية، التي لن تحدث في 14 ديسمبر الحالي على استاد «البيت» في الخور مثلما كان متوقعا.

ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان أو الطرف الثاني للمباراة، التي سيحتفل فيها المنتخب الألماني بهذه الاحتفالية، ولكنه من المنتظر الآن أن تقام في يونيو 2023 .