7 كتب تلاحق مشاهير كرة القدم

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جمعت «مكة» 7 كتب تحدثت عن كرة القدم ونجومها ومشاهيرها، ودخلت في تفاصيل عالمها الساحر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت المستديرة المجنونة، كرة القدم، مصدر عشق وشغف وإلهام لدى المشجعين عامة والأدباء خاصة، حتى تناولت مؤلفاتهم فصولا في أدب كرة القدم تحول بعضها لأعمال سينمائية احتفي بها.جمعت «مكة» 7 كتب تحدثت عن كرة القدم ونجومها ومشاهيرها، ودخلت في تفاصيل عالمها الساحر.

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