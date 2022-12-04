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7 كتب تلاحق مشاهير كرة القدم

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- بواسطة أيمن الوشواش - شكلت المستديرة المجنونة، كرة القدم، مصدر عشق وشغف وإلهام لدى المشجعين عامة والأدباء خاصة، حتى تناولت مؤلفاتهم فصولا في أدب كرة القدم تحول بعضها لأعمال سينمائية احتفي بها.
جمعت «مكة» 7 كتب تحدثت عن كرة القدم ونجومها ومشاهيرها، ودخلت في تفاصيل عالمها الساحر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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