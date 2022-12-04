شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن غياب إبراهيم جلال عن مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى استمرارا غياب إبراهيم جلال عن صفوف الفريق في مواجهة حرس الحدود المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة حرس الحدود.

واستقر أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تثبيت تشكيل فريقه أمام حرس الحدود، حيث يفضل المدرب عدم إجراء تغييرات على تشكيل إنبى الذى بدأ به مباراة البنك الأهلى ومكون من: في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى، خط الدفاع: علي فوزي أحمد يوسف خالد رضا أحمد صبحية، خط الوسط مصطفى شكشك وأحمد كالوشا ورفيق كابو ومحمد عبد العاطي.

ويرغب المدير الفني لـ إنبى في تثبيت طريقة اللعب والتشكيل من أجل زيادة حالة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين، خصوصا أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان فريق إنبي قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة الخامسة محتلا بهم المركز الثانى عشر في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة الخامسة في المركز التاسع.

أحرز أهداف إنبي كل من: رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4، ومحمد عبد العاطي في الدقيقة 26، بينما أحرز البنك في الدقيقة 86 عن طريق محمود قاعود وهدف في الدقيقة 90+7 عن طريق محمد هلال.