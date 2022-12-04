شكرا لقرائتكم خبر عن صيد المحلة يتعادل مع مركز شباب تلا ويتصدر جدول ترتيب القسم الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادي صيد المحلة، بقيادة طارق محجوب المدير الفني، مع مركز شباب تلا بهدف لكل منها في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي سمنود الرياضي في دوري القسم الثالث.

وشهدت أجواء اللقاء حضور المحاسب محمد الحليبي رئيس مجلس إدارة نادي صيد المحلة والمشرف العام على الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق اللقاء وسط سيطرة تامة من لاعبي صيد المحلة علي أجواء اللقاء وإحكام السيطرة على نصف الملعب، وأضاع اللاعبون العديد من الفرص المحققة طوال الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وأجرى المديران الفنيان تغييرات في خط الهجوم ونصف الملعب.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة كاملة لصيد المحلة على أجواء اللقاء، وإهدار العديد من الفرص المحققة، وفي الدقيقة 75 تقدم مركز تلا عن طريق كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، وواصل لاعبو صيد المحلة الضغط حتي استطاع محمد صلاح احراز هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع.

ويحافظ صيد المحلة على الصدارة برصيد 20 نقطة، يليه عثماثون بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما مركز شباب تلا في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.