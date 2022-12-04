شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم طلائع الجيش بهدف فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 83، من تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى لعبد الرحمن أشرف «مانو»، ليمنح الأهلي النقاط الثلاث.

وبدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: جلال فارس - حمدي موسى - أحمد عربي - حسام ياسين.

الوسط: سعد محمد - عبد الرحمن أشرف «مانو» - شادي رضوان - أحمد أشرف - زياد طارق.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك محمد رضا بدلًا من سعد محمد، وإسلام عبد الله بدلًا من حسام ياسين، وعلي نادر بدلًا من علي عمرو.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2001» رصيده إلى ١٩ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.

كان الفريق الأول بالأهلي قد تغلب على طلائع الجيش بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.