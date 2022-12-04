شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفقد 4 لاعبين أمام فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الداخلية من غياب 4 لاعبين عن مباراته القادمة ضد فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري بسبب الإصابات والإيقافات، حيث يغيب عنه كل من: محمود عزت وميدو حسام ومحمد الأمور وبركات حجاج.

ويواصل الثلاثي محمود عزت وميدو حسام ومحمد الأمور الغياب؛ لظروف الإصابات التي ضربت الثلاثي منذ فترة، فيما يغيب بركات حجاج للإيقاف بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة ضد فيوتشر.

وحقق فريق الداخلية نقطة وحيدة من 4 مباريات خاضها في مسابقة الدوري، حيث تعادل مع طلائع الجيش وتعرض للهزيمة من الأهلي وفيوتشر والاتحاد السكندري.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري، ويحتاج لتحسن نتائجه في المباريات القادمة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.